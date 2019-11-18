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В Украине объявили первый уровень опасности из-за тумана

Новости » Общество     18.11.2019 - 14:31
В Украине объявили первый уровень опасности из-за тумана
Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Видимость на дорогах составит 200-500 метров

Погода в Украине ночью и в первой половине дня 19 ноября будет туманной, синоптики объявили первый уровень опасности. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Сообщается, что по прогнозам Гидрометцентра, 19 ноября ночью и в первой половине дня в большинстве областей ожидается туман. Видимость составит 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украину идет резкое похолодание. В частности, ночью ожидается от -4 до +4, завтра днем от +3 до +10. Теплее сего будет в Крыму, на юго-западе (Одесская область) и в западных регионах. Тут ночью ожидается от +3 до +8, днем от +11 до +14, на Закарпатье до +16.

Осадки в Киеве во вторник маловероятны, однако ожидается густой туман. Температура воздуха ночью от +1 до +4, в окрестностях от 0 до -2, днем от +5 до +7. При этом в течение недели температура воздуха продолжит снижаться, существенных осадков не предвидится. 20-21 ноября усилится ветер до штормовых порывов.

Сегодня Украину накроет сильный туман
Новости Украины ГидрометцентрГСЧСТуман
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