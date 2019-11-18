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В Украину идет резкое похолодание

Новости » Общество     18.11.2019 - 10:49
В Украину идет резкое похолодание
Фото: заморозки (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Ближайшей ночью ожидается -4+4

Погода в Украине 19 ноября резко ухудшится, заморозки достигнут -4. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Синоптик отмечает, что завтра днем ожидается +3+10. Дожди маловероятны, однако из туманов может выпадать морось.

"Ближайшей ночью ожидается от 4 мороза до 4 тепла. Завтра днем +3+10 градусов. Теплее будет в Крыму, на юго-западе (Одесская область) и в западных областях ночью +3+8 градусов, днем +11+14 градусов, на Закарпатье до +16 градусов", - сообщила она.

В Украину идет резкое похолоданиеФото: прогноз погоды в Украине (facebook.com/tala.didenko)

В Киеве во вторник осадки маловероятны, ноябрьская туманная мрачность нависнет над столицей. Температура воздуха ночью +1+4, в окрестностях 0-2 градуса мороза, днем +5+7 градусов.

"В течение недели температура воздуха постепенно продолжит снижаться. Осадков существенных не предвидится. 20-21 ноября усилится ветер до штормовых порывов", - отметила она.

Напомним, синоптики Украинского Гидрометцентра давали прогноз погоды на сегодня. Днем в центральных и восточных областях температура будет колебаться от +5 до +9 градусов. В западных и южных днем термометры покажут от +9 до +13. В Киеве сегодня также облачно. Также сообщалось о сильных туманах.

Сегодня Украину накроет сильный туман В Киеве объявлено штормовое предупреждение
Новости Украины похолоданиезаморозкиПогода
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