В Украине ожидаются заморозки и густой туман

Фото: туман в Украине (РБК-Украина)

На востоке ожидаются заморозки до -5

Погода в Украине ближайшей ночью и утром 19 ноября будет туманной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр в Facebook.

Сообщается, что в ближайшие трое суток осадки не ожидаются, только ночью 20 ноября в северных и Винницкой областях, а также 21 ноября на западе местами пройдет небольшой дождь.

"Ближайшей ночью и утром в большинстве областей видимость будут ухудшать туманы", - говорится в сообщении.

Температура воздуха завтра и послезавтра в западных областях, в Одесской области и в Крыму ночью от +2 до +8, днем от +8 до +15. На остальной территории ночью от 0 до +5, в ближайшую ночь в восточной части от -1 до -5, днем от +3 до +9. В четверг на большей части территории страны ожидается понижение температуры на 3-6 градусов.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине 18 ноября ухудшится, сильный туман ожидается в большинстве областей. Температура воздуха днем в северных центральных и восточных областях будет колебаться от +5 до +9. В западных и южных регионах днем от +9 до +13.