ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине ожидаются заморозки и густой туман

Новости » Общество     18.11.2019 - 12:59
В Украине ожидаются заморозки и густой туман
Фото: туман в Украине (РБК-Украина)

На востоке ожидаются заморозки до -5

Погода в Украине ближайшей ночью и утром 19 ноября будет туманной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр в Facebook.

Сообщается, что в ближайшие трое суток осадки не ожидаются, только ночью 20 ноября в северных и Винницкой областях, а также 21 ноября на западе местами пройдет небольшой дождь.

"Ближайшей ночью и утром в большинстве областей видимость будут ухудшать туманы", - говорится в сообщении.

Температура воздуха завтра и послезавтра в западных областях, в Одесской области и в Крыму ночью от +2 до +8, днем от +8 до +15. На остальной территории ночью от 0 до +5, в ближайшую ночь в восточной части от -1 до -5, днем от +3 до +9. В четверг на большей части территории страны ожидается понижение температуры на 3-6 градусов.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине 18 ноября ухудшится, сильный туман ожидается в большинстве областей. Температура воздуха днем в северных центральных и восточных областях будет колебаться от +5 до +9. В западных и южных регионах днем от +9 до +13.

Сегодня в Украине похолодает до +5
Новости Украины ГидрометцентрТуманзаморозки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь