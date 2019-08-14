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Аеропорт Гонконгу отримав судовий ордер, що дозволяє видводити демонстрантів

Новини » Суспільство    14.08.2019 - 05:07
Аеропорт Гонконгу отримав судовий ордер, що дозволяє видводити демонстрантів
Фото: аеропорт Гонконгу (Felix Wong)

Ордер набуде чинності, коли буде вивішений в публічному місці в аеропорту

Адміністрація Міжнародного аеропорту Гонконг отримала судовий ордер, що дозволяє видворити демонстрантів з терміналу, де другий день поспіль через протести скасовують авіарейси. Про це повідомляє South China Morning Post.

Наголошується, що ордер на розгін демонстрантів з території аеропорту був отриманий увечері у вівторок. На даний момент ще немає інформації про те, які саме дії він дозволяє робити стосовно протестувальників, щоб вивести їх з будівлі. Очікується, що ордер набуде чинності, коли буде вивішений в публічному місці в аеропорту.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що за даними розвідки США Китай стягує війська до кордону з Гонконгом.

РБК-Україна повідомляло, що аеропорт Гонконгу другий день поспіль скасовує всі авіарейси через масову сидячу акцію протесту, яку проводять на території аеропорту. Учасники акції заявляли, що почувають себе безпечно на території аеропорту. 13 серпня там відбулися перші зіткнення з правохронителями.

Зазначимо, що мітинги почалися в Гонконзі три місяці тому, після того як протест проти законопроекту про екстрадицію, який дозволив би відправляти людей на материковий Китай для суду, був жорстко розігнаний поліцією. Акції протесту переростають у сутички з поліцією. Гонконгці вже домоглися від міської адміністрації скасування закону про екстрадицію правопорушників у розпорядження центральних органів Китаю.

У Гонконзі на протестах затримані майже 150 людей У Гонконгському аеропорту через протести скасовано понад 100 рейсів
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