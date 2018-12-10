Аэропорт "Борисполь" возобновил работу после инцидента с белорусским самолетом

Фото: Аэропорт Борисполь (УНИАН)

В результате инцидента никто из пассажиров и персонала аэропорта не пострадал

Международный аэропорт "Борисполь" возобновил работу в штатном режим после инцидента с самолетом компании "Белавиа". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные аэропорта.

По информации на сайте аэропорта, утром 10 декабря, все рейсы осуществляются в штатном режиме.

Как сообщало РБК-Украина, в международном аэропорту "Борисполь" самолет компании "Белавиа" осуществил жесткую посадку, сбив при выруливании фонари.

Как сообщил директор аэропорта Павел Рябикин, в аэропорту на время закрывали полосу для того, чтобы очистить ее. Самолет самостоятельно дошел до места стоянки. "Самолет принадлежит Беларуси и они будут выяснять причины произошедшего. У него поцарапан обтекатель. Других повреждений нет", - рассказал Рябикин.

В результате аварии полоса была закрыта для полетов и из-за перегрузки других взлетно-посадочных полос аэропорта одиннадцать рейсов были перенаправлены в Харьков и Одессу.

В результате инцидента с самолетом "Белавиа" пострадавших среди пассажиров и персонала аэропорта не было.