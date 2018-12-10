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Самолет "Белавиа" совершил жесткую посадку в "Борисполе"

Новости » Происшествия    10.12.2018 - 00:59
Самолет "Белавиа" совершил жесткую посадку в "Борисполе"
Фото: аэропорт "Борисполь" (УНИАН)

Взлетная полоса была закрыта для полетов, 11 рейсов перенаправили в Харьков и Одессу

В международном аэропорту "Борисполь" самолет компании "Белавиа" осуществил жесткую посадку, сбив при выруливании фонари. Об этом сообщил директор аэропорта Павел Рябикин, передает РБК-Украина со ссылкой на "Вести".

"При выруливании самолет "Белавиа" сбил фонари. Мы на какое-то время закрывали полосу для того, чтобы очистить ее. Самолет самостоятельно дошел до места стоянки. Самолет принадлежит Беларуси и они будут выяснять причины произошедшего. У него поцарапан обтекатель. Других повреждений нет", - рассказал Рябикин.

В результате аварии полоса была закрыта для полетов и из-за перегрузки других взлетно-посадочных полос аэропорта одиннадцать рейсов были перенаправлены в Харьков и Одессу.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Самолет &quot;Белавиа&quot; совершил жесткую посадку в &quot;Борисполе&quot;

Фото: повреждения самолета "Белавиа" 

Напомним, ранее администрация аэропорта "Борисполь сообщила, что в расписании полетов международного аэропорта "Борисполь" возможны изменения в связи с ухудшением погодных условий.

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