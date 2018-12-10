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Аеропорт "Бориспіль" відновив роботу після інциденту з білоруським літаком

Новини » Надзвичайні події    10.12.2018 - 10:17
Аеропорт "Бориспіль" відновив роботу після інциденту з білоруським літаком
Фото: Аеропорт Бориспіль (УНІАН)

В результаті інциденту ніхто з пасажирів і персоналу аеропорту не постраждав

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" відновил роботу в штатному режим після інциденту з літаком компанії "Бєлавіа". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані аеропорту.

За інформацією на сайті аеропорту, вранці 10 грудня всі рейси здійснюються в штатному режимі.

Як повідомляло РБК-Україна, в міжнародному аеропорту "Бориспіль" літак компанії "Бєлавіа" здійснив жорстку посадку, збивши при вирулюванні ліхтарі.

Як повідомив директор аеропорту Павло Рябікін, в аеропорту на час закривали смугу для того, щоб очистити її. Літак самостійно дійшов до місця стоянки. "Літак належить Білорусі і вони будуть з'ясовувати причини події. У нього подряпаний обтічник. Інших пошкоджень немає", - розповів Рябікін.

В результаті аварії смуга була закрита для польотів і через перевантаження інших злітно-посадкових смуг аеропорту одинадцять рейсів були перенаправлені в Харків і Одесу.

В результаті інциденту з літаком "Бєлавіа" постраждалих серед пасажирів та персоналу аеропорту не було.

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