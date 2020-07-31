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Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу

Багдад, Пятница 31 июля 2020 00:56
Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу
Фото: взрыв (ejmagnier.com)
Автор: РБК-Украина

Снаряды были запущены из двух разных мест в районе Радвания на западе Багдада

Международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу. На территорию аэровокзала упали две ракеты типа "Катюша".

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иракских военных.

Снаряды были запущены из двух разных мест в районе Радвания на западе иракской столицы.

О пострадавших и нанесенном ущербе не сообщается.

В настоящее время нет информации о том, кто стоит за обстрелом.

Отметим, что аэропорт Багдада, военная база Эт-Таджи, где находятся американские военные, а также посольство США в Ираке регулярно подвергаются обстрелам.

Напомним, 28 июля в Ираке обстреляли военную базу Эт-Таджи.

Ранее еще одна военная база, расположенная в южном пригороде Багдада, подверглась ракетному обстрелу.

Кроме того, 19 июля рядом с дипломатическим представительством США в "зеленой зоне", расположенной в центре Багдада, произошли два взрыва, третья ракета разорвалась в другом квартале "зеленой зоны".

Также сообщалось, что в Ираке на территории международного аэропорта столицы Багдада упала ракета типа "Катюша", удар был нанесен по части, где были расположены военнослужащие США.

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