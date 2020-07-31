Снаряди були запущені з двох різних місць в районі Радванія на заході Багдада

Міжнародний аеропорт Багдада зазнав ракетного обстрілу. На територію аеровокзалу впали дві ракети типу "Катюша".

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на іракських військових.

Снаряди були запущені з двох різних місць в районі Радванія на заході іракської столиці.

Про постраждалих і завдані збитки не повідомляється.

В даний час немає інформації про те, хто стоїть за обстрілом.

Зазначимо, що аеропорт Багдада, військова база Ет-Таджі, де розташовані американські військові, а також посольство США в Іраку регулярно зазнають обстрілыв.

Нагадаємо, 28 липня в Іраку обстріляли військову базу Ет-Таджі.

Раніше ще одна військова база, розташована в південному передмісті Багдада, зазнала ракетного обстрілу.

Крім того, 19 липня поряд з дипломатичним представництвом США в "зеленій зоні", розташованій в центрі Багдада, сталися два вибухи, третя ракета розірвалася в іншому кварталі "зеленої зони".

Також повідомлялося, що в Іраку на території міжнародного аеропорту столиці Багдада впала ракета типу "Катюша", удар був завданий по частині, де були розташовані військовослужбовці США.