Военная база в пригороде Багдада подверглась ракетному обстрелу

Фото: взрыв (ejmagnier.com)

В результате атаки пострадавших нет

Иракская военная база, расположенная в южном пригороде Багдада, подверглась ракетному обстрелу. Четыре реактивных снаряда типа "Катюша" разорвались в лагере Бисмайя.

Об этом сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление силовых структур страны.

Отмечается, что одна из ракет упала на склад с обмундированием, вторая - на бытовки полка охранения базы, еще две - на пустырях.

В результате атаки пострадавших нет, причинен только материальный ущерб.

Напомним, 19 июля рядом с дипломатическим представительством США в "зеленой зоне", расположенной в центре Багдада, произошли два взрыва, третья ракета разорвалась в другом квартале "зеленой зоны".

Ранее в Ираке на территории международного аэропорта столицы Багдада упала ракета типа "Катюша", удар был нанесен по части, где были расположены военнослужащие США.

Также сообщалось. что в Багдаде в районе "зеленой зоны" возле посольства США упала ракета, таким образом, этот запуск ракеты стал 28 за семь месяцев.