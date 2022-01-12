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Аэропорт Алматы будет закрыт до окончания ЧП

Автор: Ольга Белей

Городской аэропорт Алматы закрыли 6 января из-за акций протеста в стране. Его откроют только после окончания ЧП, дата предварительного завершения режима чрезвычайного положения - 19 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tengrinews.

"Аэропорт Алматы будет закрыт до окончания режима чрезвычайного положения", - говорится в сообщении акимата города.

Режим ЧС был распространен на всю территорию страны. Сроки завершения режима ЧП пока не менялись, предварительная дата завершения - 19 января.

Стоит отметить, что аэропорт Алматы – крупнейший в Казахстане. Он был построен в 1935 году. Акционеры предприятия - турецкая TAV Airports (85%) и фонд Kazakhstan Infrastructure Fund (15%).

Напомним, в Казахстане из-за протестов застряла группа украинцев, МИД выяснял, как их отправить домой, после отмены рейса из аэропорта в Алматы 5 января.

Кроме того, ранее в МИД сообщили, что на фоне массовых протестов в Казахстане ведется работа по возвращению домой украинцев, которые застряли в стране из-за отмены авиасообщения.

Добавим, что ранее в Киеве приземлился самолет с украинцами, которые застряли в Казахстане.

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Казахстан