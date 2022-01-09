Угроз жизни нет: МИД ищет альтернативный способ возвращения украинцев из Казахстана

На фоне массовых протестов, которые сегодня происходят в Казахстане - Министерство иностранных дел работает над альтернативным способом возвращения украинцев домой. Наибольшее количество земляков сейчас сосредоточено именно в Алматы.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

По словам Николенко, на фоне протестов, международный аэропорт Алматы пока приостановил все гражданские рейсы и применяется только для военнотранспортной авиации государств-членов ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности).

"Все застрявшие граждане обеспечены временным жильем и продуктами питания. Угроз их жизни или безопасности нет. Посольство поддерживает со всеми пассажирами постоянную связь и будет информировать их о дальнейших шагах”, - добавляет Николенко.

В то же время согласно предварительной информации, уже 9 января возможно возобновление регулярных авиарейсов по маршруту Нур-Сулатан - Киев.

Между тем МИД Украины сотрудничает с правительствами других страны, граждане которых также не могут покинуть территорию Казахстана.

Пресс-секретарь МИД добавил, что учитывая силовую операцию и сложную безопасную ситуацию - наиболее безопасным вариантом для украинцев остается пребывание в местах их временного проживания.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил дипломатам проработать альтернативные пути выезда наших граждан из Казахстана в случае существенных задержек возобновления регулярного авиасообщения. К этой работе присоединились все украинские посольства в регионе", - отметил Николенко.

В то же время, как сказал Николенко, главной предпосылкой любых дальнейших мер является стабилизация ситуации безопасности.