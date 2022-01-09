Угроз жизни нет: МИД ищет альтернативный способ возвращения украинцев из Казахстана
На фоне массовых протестов, которые сегодня происходят в Казахстане - Министерство иностранных дел работает над альтернативным способом возвращения украинцев домой. Наибольшее количество земляков сейчас сосредоточено именно в Алматы.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.
По словам Николенко, на фоне протестов, международный аэропорт Алматы пока приостановил все гражданские рейсы и применяется только для военнотранспортной авиации государств-членов ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности).
"Все застрявшие граждане обеспечены временным жильем и продуктами питания. Угроз их жизни или безопасности нет. Посольство поддерживает со всеми пассажирами постоянную связь и будет информировать их о дальнейших шагах”, - добавляет Николенко.
В то же время согласно предварительной информации, уже 9 января возможно возобновление регулярных авиарейсов по маршруту Нур-Сулатан - Киев.
Между тем МИД Украины сотрудничает с правительствами других страны, граждане которых также не могут покинуть территорию Казахстана.
Пресс-секретарь МИД добавил, что учитывая силовую операцию и сложную безопасную ситуацию - наиболее безопасным вариантом для украинцев остается пребывание в местах их временного проживания.
"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил дипломатам проработать альтернативные пути выезда наших граждан из Казахстана в случае существенных задержек возобновления регулярного авиасообщения. К этой работе присоединились все украинские посольства в регионе", - отметил Николенко.
В то же время, как сказал Николенко, главной предпосылкой любых дальнейших мер является стабилизация ситуации безопасности.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Казахстане, на фоне массовых протестов, по состоянию на сегодня - задержаны почти 6 тысяч человек. В МИД рассказали, есть ли среди задержанных украинцы.
Также РБК-Украина раскрывало все подробности скандала касаемо задержания известного пианиста из Киргизии в Казахстане.