ru ua
Чт, 06 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Казахстане застряла группа украинцев. МИД ищет для них рейс

Новина українською →
Украина, Четверг 06 января 2022 11:33
В Казахстане застряла группа украинцев. МИД ищет для них рейс Фото: МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Александр Белоус

Министерство иностранных дел Украины выясняет, как отправить домой украинцев, которые 5 января не смогли вылететь из аэропорта в Алматы. Рейс в Киев сегодня планируется из аэропорта Нур-Султана.

Об этом РБК-Украина рассказал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Вчера вечером группа украинских граждан не смогла вылететь рейсом Алматы-Киев из-за приостановки работы аэропорта. Дипломаты помогли украинцам с поиском мест для ночлега. Сейчас посольство выясняет с администрацией аэропорта и авиакомпанией возможность осуществления указанного рейса, поддерживает связь с пассажирами", - сообщил он.

Николенко сообщил, что по информации МИД, аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме и сегодня планируется рейс до Киева.

Представитель МИД заявил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил соответствующим подразделениям дипломатической службы сосредоточиться на защите интересов украинских граждан в Казахстане. "Сейчас ключевой приоритет - их безопасность", - добавил он и отметил, что посольство Украины в Нур-Султане перешло на круглосуточный режим работы.

По его словам, ситуация осложняется введением чрезвычайного положения в Казахстане, нестабильной работой мобильной связи и Интернета. Частично ограничено движение регионального пассажирского транспорта, существенно задерживаются или отменяются международные авиарейсы.

"Ожидаем от казахстанских властей неуклонного обеспечения безопасности граждан Украины, предоставления им полного содействия, в том числе и тем украинцам, которые предпочитают покинуть территорию Казахстана", - добавил он.

Николенко призывал граждан Украины "избегать мест массовых мероприятий, прежде всего в крупных городах, проявлять повышенную бдительность и осторожность".

"Дальнейшие шаги МИД и других ведомств для защиты интересов украинцев в Казахстане будут корректироваться в зависимости от развития ситуации безопасности", - отметил он.

Напомним, авиакомпании отменили рейсы из аэропорта Алматы, который был 5 января захвачен протестующими. Позже военным удалось отбить аэропорт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан
NEWS
Какие тарифы изменятся в январе: сколько будем платить за газ, свет, тепло и воду
Какие тарифы изменятся в январе: сколько будем платить за газ, свет, тепло и воду
DAILY
Митрополит Епифаний: Мы не стремимся быть государственной церковью, как РПЦ
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Митрополит Епифаний: Мы не стремимся быть государственной церковью, как РПЦ