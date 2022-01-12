Аеропорт Алмати буде закритий до закінчення НС

Міський аеропорт Алмати закрили 6 січня через акції протесту в країні. Його відкриють тільки після закінчення НС, дата попереднього завершення режиму надзвичайного стану - 19 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tengrinews.

Варто відзначити, що аеропорт Алмати - найбільший в Казахстані. Він був побудований в 1935 році. Акціонери підприємства - турецька TAV Airports (85%) і фонд Kazakhstan Infrastructure Fund (15%).

Режим НС був поширений на всю територію країни. Терміни завершення режиму НС поки не змінювалися, попередня дата завершення - 19 січня.

"Аеропорт Алмати буде закритий до закінчення режиму надзвичайного стану", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Казахстані через протести застрягла група українців, МЗС з'ясовувало, як їх відправити додому, після скасування рейсу з аеропорту в Алмати 5 січня.

Крім того, раніше У МЗС повідомили, що на тлі масових протестів у Казахстані ведеться робота по поверненню додому українців, які застрягли в країні через скасування авіасполучення.

Додамо, що раніше у Києві приземлився літак з українцями, які застрягли в Казахстані.