С "Аэрофлотом" разорвал отношения разработчик программ для продажи и поиска билетов Sabre

"Sabre предпринимает немедленные шаги по удалению контента рейсов "Аэрофлота" из своей глобальной системы распространения, торговой площадки, используемой туристическими агентствами, туристическими веб-сайтами и корпорациями по всему миру для покупки, бронирования и обслуживания рейсов", - говорится в сообщении компании.

В Sabre также заявили, что с сильным беспокойством следят за развитием ситуации в Украине. Основная их задача - безопасность членов команды в нашей стране, а также оказание помощи пострадавшим людям.

"Мы выступаем против этого военного конфликта. Мы соблюдаем и будем соблюдать санкции, введенные против России", - добавили в компании.

Кроме того, Sabre выделила 1 миллион долларов "Красному Кресту", чтобы помочь обеспечить всем необходимым пострадавших украинцев, которые находятся в Польше.