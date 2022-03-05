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С "Аэрофлотом" разорвал отношения разработчик программ для продажи и поиска билетов Sabre

Автор: Роман Мирончук

После вторжения России на территорию Украины многие российские компании попали под санкции. Так, на фоне агрессии РФ американский разработчик программ для продажи и поиска билетов Sabre объявил о прекращении сотрудничества с "Аэрофлотом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Sabre.

"Sabre предпринимает немедленные шаги по удалению контента рейсов "Аэрофлота" из своей глобальной системы распространения, торговой площадки, используемой туристическими агентствами, туристическими веб-сайтами и корпорациями по всему миру для покупки, бронирования и обслуживания рейсов", - говорится в сообщении компании.

В Sabre также заявили, что с сильным беспокойством следят за развитием ситуации в Украине. Основная их задача - безопасность членов команды в нашей стране, а также оказание помощи пострадавшим людям.

"Мы выступаем против этого военного конфликта. Мы соблюдаем и будем соблюдать санкции, введенные против России", - добавили в компании.

Кроме того, Sabre выделила 1 миллион долларов "Красному Кресту", чтобы помочь обеспечить всем необходимым пострадавших украинцев, которые находятся в Польше.

Напомним, "Аэрофлот" отменил все рейсы в Европу с 28 февраля. Компании придется вернуть деньги пассажирам за билеты.

Мы также писали о том, как беспрецедентная изоляция разрушит российскую авиаотрасль РФ.

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