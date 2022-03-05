З "Аерофлотом" розірвав стосунки розробник програм для продажу та пошуку квитків Sabre

Після вторгнення Росії на територію України багато російських компаній потрапили під санкції. Так, на тлі агресії РФ американський розробник програм для продажу і пошуку квитків Sabre оголосив про припинення співпраці з "Аерофлотом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії Sabre.
"Sabre вживає негайних заходів для видалення рейсів "Аерофлоту" зі своєї глобальної системи розповсюдження, торгового майданчика, що використовується туристичними агентствами, туристичними веб-сайтами та корпораціями по всьому світу для покупки, бронювання та обслуговування рейсів", - йдеться в повідомленні компанії.
У Sabre також заявили, що з сильним занепокоєнням стежать за розвитком ситуації в Україні. Основне їх завдання - безпека членів команди в нашій країні, а також надання допомоги постраждалим людям.
"Ми виступаємо проти цього військового конфлікту. Ми дотримуємося і будемо дотримуватися санкцій, введені проти Росії", - додали в компанії.
Крім того, Sabre виділила 1 мільйон доларів "Червоному Хресту", щоб допомогти забезпечити всім необхідним постраждалих українців, які перебувають у Польщі.
Нагадаємо, "Аерофлот" скасував всі рейси до Європи з 28 лютого. Компанії доведеться повернути гроші пасажирам за квитки.
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