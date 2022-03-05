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З "Аерофлотом" розірвав стосунки розробник програм для продажу та пошуку квитків Sabre

Автор: Роман Мирончук

Після вторгнення Росії на територію України багато російських компаній потрапили під санкції. Так, на тлі агресії РФ американський розробник програм для продажу і пошуку квитків Sabre оголосив про припинення співпраці з "Аерофлотом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії Sabre.

"Sabre вживає негайних заходів для видалення рейсів "Аерофлоту" зі своєї глобальної системи розповсюдження, торгового майданчика, що використовується туристичними агентствами, туристичними веб-сайтами та корпораціями по всьому світу для покупки, бронювання та обслуговування рейсів", - йдеться в повідомленні компанії.

У Sabre також заявили, що з сильним занепокоєнням стежать за розвитком ситуації в Україні. Основне їх завдання - безпека членів команди в нашій країні, а також надання допомоги постраждалим людям.

"Ми виступаємо проти цього військового конфлікту. Ми дотримуємося і будемо дотримуватися санкцій, введені проти Росії", - додали в компанії.

Крім того, Sabre виділила 1 мільйон доларів "Червоному Хресту", щоб допомогти забезпечити всім необхідним постраждалих українців, які перебувають у Польщі.

Нагадаємо, "Аерофлот" скасував всі рейси до Європи з 28 лютого. Компанії доведеться повернути гроші пасажирам за квитки.

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