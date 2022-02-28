Российский "Аэрофлот" отменил все рейсы в Европу

Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" отменил все рейсы в Европу с 28 февраля. Компании придется вернуть деньги пассажирам за билеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ, цитирующие заявление компании.

Компания заявила, что в связи с ограничениями воздушного пространства с 28 февраля приостанавливает все рейсы в Европу.

"В связи с ограничениями воздушного пространства, введенными европейскими властями, "Аэрофлот" приостанавливает с 28 февраля 2022 года и до последующего уведомления полеты по сети европейских маршрутов", - говорится в заявлении.

Перевозчик предложил клиентам, которые уже купили билеты в Европу, оформить возврат средств по месту покупки проездного документа.