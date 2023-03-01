На аеродромі Мелітополя підірвано базу окупантів, - мер міста

За його даними, вибухи було чути близько 13:00. Попередньо, на міському аеродромі розташовувалась одна з баз російських окупантів.

"За рік окупації бавовна прилітала на ворожу базу рашистів з десяток разів. Прилетіла і сьогодні", - написав Федоров.

Він також розповів, що наразі розвідка очікує, коли росіяни почнуть вивозити загиблих та поранених з аеродрому.

Фото: на аеродромі Мелітополя підірвано базу окупантів (t.me/ivan_fedorov_melitopol)