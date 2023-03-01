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Готуються до оборони. Окупанти перекидають у Мелітополь техніку та солдатів, - мер

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Середа 01 березня 2023 17:14
Готуються до оборони. Окупанти перекидають у Мелітополь техніку та солдатів, - мер Фото: Іван Федоров, мер Мелітополя (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти масово переміщають своїх солдатів та військову техніку до Мелітополя. Сьогодні, 1 березня, там помітили чергову ворожу колону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова на брифінгу.

"Окупанти масово завозять до Мелітополя як військову техніку, так і свій особовий склад. Сьогодні вранці чергова колона військової техніки, що складається з понад 50 одиниць, пересувалася через Мелітополь у бік міста Запоріжжя та Запорізької лінії фронту", - розповів міський голова.

За його словами, навколо міста окупанти розмістили кілька своїх полігонів, де відбуваються тренування мобілізованих.

"Це і на узбережжі Молочного лиману та поблизу селища Михайлівка", – уточнив Федоров.

Мер також зазначив, що росіяни готуються до оборони міста та стримування наступу. Про це, зокрема, свідчить підготовка чотирьох бомбосховищ.

"Вони намагаються звести велику кількість особового складу, оборонних рубежів, щоб утримати місто, але це їм точно не вдасться, тому що наші Збройні сили мають інші плани", - підкреслив Федоров.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що близько тисячі мешканців Мелітополя за рік перебували у полоні у росіян.

Також ми писали, що окупанти облаштували п'ять тортур для мирних жителів Мелітополя.

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