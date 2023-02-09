В окупованому Мелітополі росіяни облаштували п’ять катівень для місцевих, - Федоров
Російські загарбники обладнали на території окупованого Мелітополя Запорізької області п'ять катівень, де, за підтвердженими даними, застосовують для тортур людей електрику і стріляють по кінцівках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міського голови Мелітополя Івана Федорова в ефірі телеканалу FREEДОМ.
"Сьогодні на території міста щонайменше п'ять катівень. Що таке п'ять катівень? Це тільки ті місця, які знаходяться, наприклад, у захопленому районному відділенні поліції, захопленому військкоматі, військовій частині. У цих катівнях росіяни, коли беруть у полон наших людей, точно роблять безчинства. Вже є підтверджені факти, що як тортури вони застосовують електрику і стріляють по кінцівках. І саме тому сьогодні ми називаємо наше місто найбільшою в'язницею в Європі. Тому що у Мелітополі залишилося приблизно 50-60 тисяч нашого цивільного населення, яке сьогодні не має жодних прав, жодних свобод", - наголосив Федоров.
За словами міського голови, ні про яку безпеку в окупованій частині Запорізької області сьогодні не йдеться.
"Вагнерівці", так само, як і більшість "мобиків" так само, як і кадировці, - це нечисть. Нечисть, яка приїхала на тимчасово окуповану частину Запорізької області. Для мешканців сьогодні не стоїть питання безпеки на тимчасово окупованій частині Запорізької області, бо вся тимчасово окупована частина регіону - це суцільна небезпека. І єдиний шлях, як позбавитися її, це виїхати з тимчасової окупації", - резюмував мер Мелітополя.
Але додав, що наразі люди не можуть гарантовано і цивілізовано залишити окуповане місто.
"Виїзд з тимчасово окупованого Мелітополя - це також своєрідна лотерея", - підкреслив Федоров.
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що у тимчасово окупованому Мелітополі залишилось від 50 до 60 тисяч мешканців, що становить приблизно 30% від кількості населення до повномасштабного вторгнення РФ.
Нагадаємо, що окупанти посилили тиск на цивільних в Мелітополі. Вдаються до нових методів шантажу, аби примусити отримати російський паспорт. Крім того, в Мелітополі росіяни почали тероризувати учителів шкіл.
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