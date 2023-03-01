На аэродроме Мелитополя взорвана база окупантов, - мэр города

По его данным, взрывы были слышны около 13:00. Предварительно на городском аэродроме располагалась одна из баз российских оккупантов.

"За год оккупации хлопок прилетал на вражескую базу рашистов с десяток раз. Прилетел и сегодня", - написал Федоров.

Он также рассказал, что разведка ожидает, когда россияне начнут вывозить погибших и раненых с аэродрома.

Фото: на аэродроме Мелитополя взорвана база окупантов (t.me/ivan_fedorov_melitopol)