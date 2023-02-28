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У Мелітополі 1000 людей побували в полоні, ще сотні і досі перебувають у неволі, - мер

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Мелітополь, Вівторок 28 лютого 2023 21:14
У Мелітополі 1000 людей побували в полоні, ще сотні і досі перебувають у неволі, - мер Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни у Мелітополі позбавили свободи слова всіх жителів та обмежили право на пересування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Деяких мешканців Мелітополя безпосередньо садять "на підвал". За рік понад 1000 цивільних мелітопольців побували в полоні у росіян. Сотні з них продовжують бути в’язнями окупантів", - повідомив мер.

За його словами, десятки сидять в тюрмах вже більше 6-и місяців, а дехто навіть рік. Деяких цивільних утримують у Лефортівському СІЗО в Москві.

"Росіяни залякують родичів тримати язик за зубами, але мовчання може вартувати здоров’я і життя викраденої людини. Україна займається обміном полонених, в тому числі цивільних. Інформацію про викрадених людей варто доносити до української сторони", - розповів мер.

Нагадаємо, що окупанти у Мелітополі (Запорізька область) залякують місцевих жителів нібито обстрілами з боку ЗСУ. Росіяни вивішують по місту відповідні листівки.

Понад рік тому росіяни окупували Мелітополь у Запорізькій області, а у місті і досі гуманітарна катастрофа та продовжується "зомбування" дітей.

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