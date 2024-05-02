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На аеродромі в Джанкої після удару зникли два російські радари (супутникові знімки)

Джанкой, Крим, Четвер 02 травня 2024 21:57
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На аеродромі в Джанкої після удару зникли два російські радари (супутникові знімки) Фото: російські військові в Криму (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Після удару по аеродрому в Джанкої в ніч на 30 квітня зі своїх позицій зникли два російські радари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Аналіз супутникових знімків показує, що після удару по авіабазі російських військ у Криму зі своїх місць зникли два радари: мобільна радіолокаційна станція розвідки повітряних цілей 1Л125Е та радіолокаційна станція "Терек".

При цьому невідомо, чи були вони пошкоджені під час атаки.

Водночас на знімках, зроблених як до, так і після удару, на своїй позиції залишається ще одна потенційна ціль для ЗСУ - радіолокаційний комплекс "Небо-М".

Удар по Криму 30 січня

В ніч на 30 квітня над Сімферополем й Джанкоєм пролунали гучні вибухи. У мережі повідомляли про щонайменше десять потужних вибухів.

При цьому видання Defense Express повідомляло, що вибухи також лунали у Євпаторії, Гвардійському та Красноперекопському районах. Сили оборони могли застосувати американські ATACMS для ураження ворожих позицій ППО.

Пізніше стало відомо, що балістичні ракети атакували військовий аеродром "Джанкой".

А партизани дізналися подробиці нічної атаки по Криму.

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