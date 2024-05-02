ua en ru
Чт, 02 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На аэродроме в Джанкое после удара исчезли два российских радара (спутниковые снимки)

Джанкой, Крым, Четверг 02 мая 2024 21:57
UA EN RU
На аэродроме в Джанкое после удара исчезли два российских радара (спутниковые снимки) Фото: российские военные в Крыму (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

После удара по аэродрому в Джанкое в ночь на 30 апреля со своих позиций исчезли два российских радара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Анализ спутниковых снимков показывает, что после удара по авиабазе российских войск в Крыму со своих мест исчезли два радара: мобильная радиолокационная станция разведки воздушных целей 1Л125Е и радиолокационная станция "Терек".

При этом неизвестно, были ли они повреждены во время атаки.

В то же время на снимках, сделанных как до, так и после удара, на своей позиции остается еще одна потенциальная цель для ВСУ - радиолокационный комплекс "Небо-М".

Удар по Крыму 30 января

В ночь на 30 апреля над Симферополем и Джанкоем раздались громкие взрывы. В сети сообщали о минимум десяти мощных взрывах.

При этом издание Defense Express сообщало, что взрывы также раздавались в Евпатории, Гвардейском и Красноперекопском районах. Силы обороны могли применить американские ATACMS для поражения враждебных позиций ПВО.

Позже стало известно, что баллистические ракеты атаковали военный аэродром "Джанкой".

А партизаны узнали подробности ночной атаки по Крыму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Джанкой Война в Украине
NEWS
Могут ли на самом деле вручать повестки на блокпостах: объяснение юриста
Могут ли на самом деле вручать повестки на блокпостах: объяснение юриста
DAILY
Бен Ходжес: США и Германия должны наконец-то сказать: мы хотим, чтобы Украина победила
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Бен Ходжес: США и Германия должны наконец-то сказать: мы хотим, чтобы Украина победила