Аеродром "Саки" в окупованому Криму потрапив під масштабний удар, - джерела

За даними наших джерел у СБУ, на летовищі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК "Панцирь". Там же знаходилася база підготовки операторів БПЛА Mojaher. Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон.

Як повідомили виданню, удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім - запустили ракети "Нептун".

Тим часом російські пропагандистські Телеграм-канали підтверджують серйозні руйнування та втрати - пишуть про не менше 30 загиблих військових.

Своєю чергою в СБУ запевняють, що із кожним днем "бавовна" в Криму буде квітнути все більше - окупанти не можуть почувати себе в безпеці на окупованому півострові.

Що цьому передувало

Близько опівночі 21 вересня в різних районах окупованого Криму повідомили про численні вибухи, і нібито "масовану атаку дронів".

Очевидці писали в мережі про вибухи в районі аеродрому в Новофедорівці, де також чули стрілянину, а також у Євпаторії, Саках, Севастополі в районі бухт, Чорноморському, Миколаєві тощо.

Своєю чергою так звана "влада" традиційно повідомляло про "роботу ППО". В Міноборони РФ заявили, що було збито 23 дрони. Мовляв, "атака була відбита".

Аеродром у "Саках" атакують не вперше

Нагадаємо, минулого року в серпні аеродром "Саки", де дислокувалися російські винищувачі і бомбардувальники, які здійснюють нальоти на материкову Україну, вже потрапляв під удар.

Тоді було підтверджено знищення дев’яти літаків на аеродромі. При цьому відповідальності за ці удари українська сторона на себе не брала. В ЗМІ припускали, що удар по авіабазі міг бути нанесений з української зброї. Зокрема, з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Грім".

Тоді СNN називало удар по базі в Саках найбільшою втратою Росавіації з часів Другої світової війни.

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