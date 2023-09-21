Аэродром "Саки" в оккупированном Крыму попал под масштабный удар, - источники

По данным наших источников в СБУ, на аэродроме было по меньшей мере 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ПЗРК "Панцирь". Там же находилась база подготовки операторов БПЛА Mojaher. Именно эти беспилотники используют россияне для координации собственных воздушных атак, а также в качестве боевого ударного дрона.

Как сообщили изданию, удары Службы безопасности и Военно-морских сил попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов. Для поражения врага использовали беспилотники, которые перегрузили российскую ПВО, а затем запустили ракеты "Нептун".

Тем временем российские пропагандистские Телеграм-каналы подтверждают серьезные разрушения и потери - пишут о не менее 30 погибших военных.

В свою очередь в СБУ уверяют, что с каждым днем ​​"хлопок" в Крыму будет цвести все больше - оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности на оккупированном полуострове.

Что этому предшествовало

Около полуночи 21 сентября в разных районах оккупированного Крыма сообщили о многочисленных взрывах, и якобы "массированная атака дронов".

Очевидцы писали в сети о взрывах в районе аэродрома в Новофедоровке, где слышали стрельбу, а также в Евпатории, Саках, Севастополе в районе бухт, Черноморском, Николаеве и т.д.

В свою очередь так называемая "власть" традиционно сообщала о "работе ПВО". В Минобороны РФ заявили, что были сбиты 23 дрона. Мол, "атака была отбита".

Аэродром в "Саках" атакуют не впервые

Напомним, в прошлом году в августе аэродром "Саки", где дислоцировались российские истребители и бомбардировщики, совершающие налеты на материковую Украину, уже попадал под удар.

Тогда было подтверждено уничтожение девяти самолетов на аэродроме. При этом ответственности за эти удары украинская сторона на себя не принимала. В СМИ предполагали, что удар по авиабазе мог быть нанесен с украинского оружия. В частности, из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром".

Тогда СNN называло удар по базе в Саках самой большой потерей Росавиации со времен Второй мировой войны.

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