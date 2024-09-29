Аеродром "Міллерово" в Ростовській області могли атакувати дрони, - росЗМІ

Військовий аеродром "Міллерово" у Ростовській області могли атакувати дрони. Супутники фіксують пожежу у районі аеродрому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Astra.
Видання з посилання на власні джерела в екстерних службах пише, що аеродром "Міллерово" у ніч на 29 вересня атакували понад 20 дронів. Росіяни стверджують, що всі безпілотники були збиті. Про пошкодження невідомо.
Система моніторингу пожеж NASA фіксує пожежі біля військового аеродрому.
У Міноборони РФ раніше заявили, що за ніч над Ростовською областю нібито збили 18 дронів. За словами губернатора регіону, 13 з них нібито знищили у Міллерівському районі.
Варто зазначити, що військовий аеродром "Міллерово" у Ростовській області вже був неодноразово атакований. Остання атака була у липні 2024 року.
На цьому летовищі, за відкритими даними, базується 31-й винищувальний авіаційний полк з 1-ї змішаної авіаційної дивізії повітряно-космічних сил РФ.
Міноборони РФ заявило, що цієї ночі над регіонами Росії нібито знищили 125 дронів. При цьому у Волгоградській області РФ міг бути атакований склад зброї. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що на арсеналі зберігалася іранська балістика.
Також у мережі пишуть про атаку на військовий аеродром Єйськ у Краснодарському краї РФ.
У Ростовській області після атаки спалахнула потужна лісова пожежа, її не можуть загасити.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.