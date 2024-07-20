Атака дронів у Ростовській області: повідомляють про "прильоти" по аеродрому і нафтобазі
У Ростовській області (РФ) лунали вибухи в районі військового аеродрому "Міллерово", і сталися пожежі внаслідок сьогоднішньої атаки безпілотників у регіоні. Також під удар потрапила і нафтобаза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер".
Моніторингова група інформує про "прильоти" по цьому військовому летовищу в Ростовській області
Також в мережі повідомляють про вибухи біля населеного пункту Долотинка та районі нафтобази.
Місцеві жителі казали про безпілотники, та нарахували понад 16 вибухів на цих трьох локаціях, йдеться в повідомленні Telegram-каналу.
Крім того, "Кримський вітер" розповів про фіксацію пожеж у районі злітно-посадкової смуги та стоянок російських літаків на "Міллерово".
Що відомо про аеродром
Зазначимо, що військовий аеродром "Міллерово" розташований за 5 км на північний захід від міста Міллерово, яке відноситься до селища Долотинка.
На цьому летовищі, за відкритими даними, базується 31-й винищувальний авіаційний полк з 1-ї змішаної авіаційної дивізії ПКС ЗС РФ.
Зауважимо, що ворожа авіабаза вже потрапляла під удари. Так, раніше повідомлялося про атаку по летовищу із застосуванням "Точки-У" та безпілотників.
Що передувало
Раніше сьогодні влада Ростовської області заявила про "масовану" повітряну атаку із застосуванням безпілотників. При цьому губернатор регіону спочатку розповів про нібито збиття понад 10 дронів, а вже вранці відзвітував про "знищення та перехоплення" засобами ППО аж 26 БПЛА цієї ночі.
При цьому російський чиновник стверджував, що ніхто не постраждав, а "до місця падіння уламків БПЛА виїхали аварійні служби".
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