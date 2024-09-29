Аэродром "Миллерово" в Ростовской области могли атаковать дроны, - росСМИ

Издание со ссылкой на собственные источники в экстерных службах пишет, что аэродром "Миллерово" в ночь на 29 сентября атаковали более 20 дронов. Россияне утверждают, что все беспилотники были сбиты. О повреждениях неизвестно.

Система мониторинга пожаров NASA фиксирует пожары у военного аэродрома.

В Минобороны РФ ранее заявили, что за ночь над Ростовской областью якобы сбили 18 дронов. По словам губернатора региона, 13 из них якобы уничтожены в Миллеровском районе.

Следует отметить, что военный аэродром "Миллерово" в Ростовской области уже был неоднократно атакован. Последняя атака была в июле 2024 года.

На этом аэродроме, по открытым данным, базируется 31-й истребительный авиационный полк из 1-й смешанной авиационной дивизии воздушно-космических сил РФ.