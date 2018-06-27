Адвокаты задержанных в Крыму украинских рыбаков хотят перевести их в консульство Украины

По словам Кубединова, российская сторона рассчитывает на обмен экипажа "ЯМК-0041" на экипаж "Норда"

Защитники будут добиваться перевода задержанных вблизи аннексированного Российской Федерацией полуострова Крым украинских рыбаков с судна "ЯМК-0041" в украинское консульство в РФ. Об этом сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов в эфире радио "Крым.Реалии".

По его словам, на данный момент более-менее приемлемо - это чтобы все эти моряки оказались в консульстве Украины на территории России.

"Это один из главных шагов, которые мы будем требовать. Чтобы им хотя бы дали спокойно проследовать в консульство Украины, где они будут в таких же условиях, в которых находятся моряки "Норда" в консульстве России на материке", - отметил адвокат.

Курбединов также высказал мнение, что российская сторона рассчитывает на обмен экипажа "ЯМК-0041" на экипаж "Норда".

Отметим, в оккупированном Россией Крыму суд арестовал капитана задержанного у берегов Крыма украинского судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, адвокат Эдем Семедляев заявлял, что задержанные возле берегов аннексированного Крыма члены экипажа украинского судна "ЯМК-0041" отказались от приема пищи.

Позже уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что к задержанным не пускают адвокатов.