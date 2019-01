Адвокаты отказали Мюллеру во встрече с Трампом, - CNN

Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Адвокаты сказали, что Трамп уже ранее отвечал на вопросы, которые хотел задать Мюллер

Адвокаты президента США Дональда Трампа отклонили просьбу спецпрокурора Роберта Мюллера относительно личной встречи с Трампом по делу российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что речь идет об ограниченном количестве вопросов, которые касаются периода до избрания Трампа президентом. Адвокаты сказали, что Трамп уже ранее отвечал на эти вопросы и отклонили просьбу Мюллера.

Напомним, Дональд Трамп заявлял, что он никогда не действовал в интересах России.

До этого газета The New York Times сообщила, что Федеральное бюро расследований, в частности, расследовало, не составляет президент США угрозы для национальной безопасности. Позже Белый дом отреагировал на сообщение The New York Times и опроверг эту информацию.

Президент Трамп в своем Twitter отметил, что ФБР не имело оснований для такого расследования и связал свое решение уволить Коми с тем, как расследовались нарушения в кампании Хиллари Клинтон.

До этого газета The Washington Post писала, что во время встречи в 2017 году на полях саммита G20 в Гамбурге с президентом России Владимиром Путиным Дональд Трамп скрывал от членов своей администрации детали первых переговоров сторон.