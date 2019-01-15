ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Адвокаты отказали Мюллеру во встрече с Трампом, - CNN

Новости » Политика    15.01.2019 - 11:55
Адвокаты отказали Мюллеру во встрече с Трампом, - CNN
Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Адвокаты сказали, что Трамп уже ранее отвечал на вопросы, которые хотел задать Мюллер

Адвокаты президента США Дональда Трампа отклонили просьбу спецпрокурора Роберта Мюллера относительно личной встречи с Трампом по делу российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что речь идет об ограниченном количестве вопросов, которые касаются периода до избрания Трампа президентом. Адвокаты сказали, что Трамп уже ранее отвечал на эти вопросы и отклонили просьбу Мюллера.

Напомним, Дональд Трамп заявлял, что он никогда не действовал в интересах России.

До этого газета The New York Times сообщила, что Федеральное бюро расследований, в частности, расследовало, не составляет президент США угрозы для национальной безопасности. Позже Белый дом отреагировал на сообщение The New York Times и опроверг эту информацию.

Президент Трамп в своем Twitter отметил, что ФБР не имело оснований для такого расследования и связал свое решение уволить Коми с тем, как расследовались нарушения в кампании Хиллари Клинтон.

До этого газета The Washington Post писала, что во время встречи в 2017 году на полях саммита G20 в Гамбурге с президентом России Владимиром Путиным Дональд Трамп скрывал от членов своей администрации детали первых переговоров сторон.

Трамп отрицает свой запрет обсуждать его встречи с Путиным Трамп рассказал о последствиях фейковых новостей
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь