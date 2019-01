Адвокати відмовили Мюллеру у зустрічі з Трампом, - CNN

Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Адвокати сказали, що Трамп уже раніше відповідав на питання, які хотів задати Мюллер

Адвокати президента США Дональда Трампа відхилили прохання спецпрокурора Роберта Мюллера щодо особистої зустрічі з Трампом по справі російського втручання у вибори президента США в 2016 році. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN із посиланням на джерела.

Видання зазначає, що йдеться про обмежену кількість питань, які стосуються періоду перед обранням Трампа президентом. Адвокати сказали, що Трамп уже раніше відповідав на ці питання і відхилили прохання Мюллера.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявляв, що він ніколи не діяв в інтересах Росії.

До цього газета The New York Times повідомила, що Федеральне бюро розслідувань, зокрема, розслідувало, чи не становить президент США загрози для національної безпеки. Пізінше Білий дім відреагував на повідомлення The New York Times і спростував цю інформацію.

Президент Трамп у своєму Twitter зауважив, що ФБР не мала підстав для такого розслідування і пов'язав своє рішення звільнити Комі з тим, як розслідувалися порушення в кампанії Хілларі Клінтон.

До цього газета The Washington Post писала, що під час зустрічі в 2017 році на полях саміту G20 в Гамбурзі з президентом Росії Володимиром Путіним Дональд Трамп приховував від членів своєї адміністрації деталі перших переговорів сторін.