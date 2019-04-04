Адвокаты осужденных в Крыму "украинских диверсантов" обжалуют приговор

Адвокаты фигурантов "дела "украинских диверсантов" Владимира Дудки и Алексея Бессарабова готовятся обжаловать приговор "суда" в Крыму. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Суд сегодня приговорил украинцев к 14 годам колонии.

"Мы оцениваем приговор как незаконный и необоснованный, намерены его обжаловать в 10-дневный срок... Если брать других, это наиболее суровый приговор по таким диверсионным делам в Крыму. Чем его объяснить - я затрудняюсь ответить. Может быть, скрыть фальсификацию следствия, может быть, запугать осужденных и их родственников, может быть, остальных. Потому что 14 лет - это чрезмерная мера наказания", - сказал Легостов.

Напомним, сегодня оккупированный Севастопольский городской суд приговорил украинцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, которых власти РФ обвиняют в подготовке диверсий, к 14 годам лишения свободы каждого.

Ранее РБК-Украина писало, что 9 ноября 2016 в Севастополе задержали Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку, которых подконтрольные РФ крымские силовики назвали членами "диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины". Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре "Номос". Владимир Дудка - капитан 2-го ранга запаса, в прошлом - капитан корабля радиоэлектронной разведки.