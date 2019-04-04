Адвокати засуджених у Криму "українських диверсантів" оскаржать вирок

Адвокати фігурантів "справи "українських диверсантів" Володимира Дудки і Олексія Бессарабова готуються оскаржити вирок "суду" в Криму. Про це повідомляє "Крым.Реалии".

Суд сьогодні засудив українців до 14 років колонії.

"Ми оцінюємо як вирок незаконний і необґрунтований, маємо намір його оскаржити в 10-денний строк... Якщо брати інших, це найбільш суворий вирок за такими диверсійними справами у Криму. Чим пояснити його - важко відповісти. Може бути, приховати фальсифікацію слідства, може бути, залякати засуджених та їх родичів, може бути, інших. Тому що 14 років - це надмірна міра покарання", - сказав Легостов.

Нагадаємо, сьогодні окупований Севастопольський міський суд засудив українців Володимира Дудку і Олексія Бессарабова, яких влада РФ звинувачують у підготовці диверсій, до 14 років позбавлення волі кожного.

Раніше РБК-Україна писало, що 9 листопада 2016 у Севастополі затримали Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку, яких підконтрольні РФ кримські силовики назвали членами "диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України". Дмитро Штибліков і Олексій Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в центрі "Номос". Володимир Дудка - капітан 2-го рангу запасу, у минулому - капітан корабля радіоелектронної розвідки.