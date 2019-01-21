"Суд" в Крыму допросит понятых в "деле украинских диверсантов" Дудки и Бессарабова

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Заседание должно начаться в 10:00

В "Севастопольском городском суде" 22 января запланирован допрос понятых в "деле украинских диверсантов" Владимира Дудки и Алексея Бессарабова. Об этом рассказал адвокат Сергей Легостов, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крым.Реалии".

"Заседание должно начаться в соответствии с графиком - в 10:00. Запланирован допрос понятых", - сказал адвокат.

До этого оккупационный "Верховный суд" Крыма на два месяца продлил арест фигурантам "дела украинских диверсантов" Алексею Бессарабову и Владимиру Дудке.

Отметим, родственники осужденного в Крыму по "делу украинских диверсантов" Евгения Панова третий месяц не получают информации о его местонахождении. Правозащитники отмечают, что Панова в начале декабря 2018 года этапировали в одну из колоний Омской области России, но до сих пор не известно, в какой конкретно колонии его удерживают.

Напомним, осужденного по делу "украинских диверсантов" Андрея Захтея поместили в карцер Симферопольской колонии №1.