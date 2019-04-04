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Суд оккупированного Крыма осудил "украинских диверсантов" на 14 лет колонии

Новости » Общество    04.04.2019 - 09:32
Суд оккупированного Крыма осудил "украинских диверсантов" на 14 лет колонии
Фото: Владимир Дудка и Алексей Бессарабов (коллаж РБК-Украина)

Суд приговорил украинцев к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима

Оккупированный Севастопольский городской суд приговорил украинцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, которых власти РФ обвиняют в подготовке диверсий, к 14 годам лишения свободы каждого. Об этом сообщают росСМИ.

Добавим, Бессарабова и Дудку оккупированный суд приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

"Судебная коллегия постановила признать Бессарабова Алексея Евгеньевича и Дудку Владимира Михайловича виновными и назначить каждому из них окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в решении судей.

Отметим, ранее Гособвинение в аннексированном РФ Крыму просило у суда арестовать фигурантов дела Дудку и Бессарабова на 15 лет и 14 лет 10 месяцев соответственно.

Напомним, 9 ноября 2016 в Севастополе задержали Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку, которых подконтрольные РФ крымские силовики назвали членами "диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины".

Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре "Номос". Владимир Дудка - капитан 2-го ранга запаса, в прошлом - капитан корабля радиоэлектронной разведки .

18 мая 2017 года Штыбликов заключил досудебную сделку со следствием и признал свою вину. Его осудили на 5 лет. Бессарабов и Дудка свою вину не признают.

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