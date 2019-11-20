Адвокаты обжалуют решение снести храм ПЦУ в Евпатории

Фото: храм ПЦУ в Евпатории (facebook.com Ярослав Гонтарь)

В суд обратятся с ходатайством о пересмотре решения

Сторона защиты подаст заявление о пересмотре решения российского суда в Крыму, который обязал Православную церковь Украины снести храм в Евпатории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам юриста украинского Регионального центра прав человека Сергея Зайца, решение было поспешным, и нужно добиться его пересмотра.

"Там говорится о поспешном заочное решение, которое было одобрено. Можно обратиться в тот же суд с ходатайством о его пересмотре. Это логичный шаг в таком случае", - сказал Заец.

Ранее РБК-Украина писало, что решение "суда" в Евпатории о сносе храма осудила Православная церковь Украины. В ПЦУ такое решение суда считают политикой нарушения свободы совести.

Кроме того, представительство президента Украины в Крыму осудило решение "Евпаторийского городского суда". В представительстве отметили, что в данном решении усматриваются основания для очередных преследований жителей Крыма по религиозному признаку.

Напомним, в анексованому Крыму Евпаторийский городской суд" России обязал ПЦУ снести храм Украинской Церкви в оккупированной Евпатории. Данное решение суда может быть обжаловано в течение месяца.