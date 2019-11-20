Адвокати оскаржать рішення знести храм ПЦУ в Євпаторії

Фото: храм ПЦУ в Євпаторії (facebook.com Ярослав Гонтар)

В суд звернуться з клопотанням про перегляд рішення

Сторона захисту подасть заяву про перегляд рішення російського суду в Криму, який зобов'язав Православну церкву України знести храм у Євпаторії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За словами, юриста українського Регіонального центру прав людини Сергія Зайця, рішення було поспішним і потрібно домогтися його перегляду.

"Там йдеться про поспішне заочне рішення, що було схвалене. Можна звернутися в той же суд із клопотанням про його перегляд. Це логічний крок у такому випадку", - сказав Заєць.

Раніше РБК-Україна писало, що рішення "суду" в Євпаторії про знесення храму засудила Православна церква України. В ПЦУ таке рішення суду вважають політикою порушення свободи совісті.

Крім того, представництво президента України в Криму засудило рішення "Євпаторійського міського суду". У представництві зазначили, що в даному рішенні вбачаються підстави для чергових переслідувань жителів Криму за релігійною ознакою.

Нагадаємо, в анексованому Криму "Євпаторійський міський суд" Росії зобов'язав ПЦУ знести храм Української Церкви в окупованій Євпаторії. Дане рішення суду може бути оскаржене протягом місяця.