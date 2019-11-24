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Адвокат Трампа заявил о компромате на семью Байденов

Новости » Политика     24.11.2019 - 12:31
Адвокат Трампа заявил о компромате на семью Байденов
Фото: Рудольф Джулиани (GettyImages)

Информация будет обнародована в случае его "исчезновения"

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что хранит компрометирующую информацию на семью бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом он написал в своем Twitter.

Джулиани отметил, что информация будет обнародована в случае его "исчезновения".

"Заявление, которое я несколько раз делал по поводу наличия страховки на случай, если буду принесен в жертву, с сарказмом и относится к документам в моем сейфе о четырех десятилетиях, в течение которых семья Байденов извлекала финансовую выгоду из служебного положения. Если я исчезну, они (документы, - ред.) сразу же появятся", - написал Джулиани.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал своим долгом разобраться в ситуации, в которой бывший вице-президент Джо Байден повлиял на отставку генпрокурора Украины Виктора Шокина в 2016 году.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время показаний в Конгрессе заявил, что Байден не нарушал закон, когда просил уволить экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина. По его словам, Байден настаивал на увольнении якобы из-за отсутствия коррупционных расследований.

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Новости Украины Джозеф БайденДональд Трамп
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