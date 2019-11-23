Байден заявил, что сенатор Грэм подчиняется Трампу

Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден заявил, что запросивший документы о его контактах с властями Украины полностью подчинен вашингтонской администрации

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что запросивший документы о его контактах с властями Украины сенатор Линдси Грэм полностью подчинен действующей вашингтонской администрации. Об этом Байден заявил в интервью журналистам телеканала CNN.

По его словам, сенатор "сейчас полностью во власти" администрации президента США Дональда Трампа. По словам Байдена, Грэм понимает, что, если он выступит против Трампа, то "столкнется с серьезными трудностями при попытке переизбраться" в Сенат.

Байден также выразил уверенность в том, что республиканцы не представили доказательств каких-либо нарушений с его стороны, касающихся контактов с украинской стороной.

"Нет ни крупицы доказательств того, что я сделал что-либо неправильно", - сказал он, отметив, что его взаимодействие с Украиной ранее не вызывало никаких протестов со стороны Киева или партнеров США из числа государств ЕС.

Напомним, ранее Грэм направил письмо госсекретарю Майку Помпео с просьбой предоставить документы относительно контактов пятого президента Украины Петра Порошенко с Байденом. Кроме того, сенатор разместил ссылку на оригинал письма, в котором отмечает, что предоставленные документы должны помочь ответить на вопросы относительно роли вице-президента Байдена "в увольнении генпрокурора Украины Виктора Шокина для прекращения расследование деятельности компании, где работал его сын".

Грэм также запрашивает любые документы, связанные со встречей 2 марта 2016 года Девона Арчера, делового партнера Хантера Байдена, и тогдашнего госсекретаря Джона Керри.