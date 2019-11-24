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Адвокат Трампа заявив про компромат на сім'ю Байденів

Новини » Політика     24.11.2019 - 12:31
Адвокат Трампа заявив про компромат на сім'ю Байденів
Фото: Рудольф Джуліані (GettyImages)

Інформація буде оприлюднена у разі його "зникнення"

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що зберігає компрометуючу інформацію на сім'ю колишнього віце-президента Джо Байдена. Про це він написав у своєму Twitter.

Джуліані зазначив, що інформація буде оприлюднена у разі його "зникнення".

"Заява, яку я кілька разів робив з приводу наявності страховки на випадок, якщо буду принесений у жертву, з сарказмом і відноситься до документів у моєму сейфі про чотирьох десятиліть, протягом яких сім'я Байденов отримувала фінансову вигоду з службового становища. Якщо я зникну, вони (документи, - ред.) відразу ж з'являться", - написав Джуліані.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав своїм обов'язком розібратися в ситуації, в якій колишній віце-президент Джо Байден вплинув на відставку генпрокурора України Віктора Шокіна в 2016 році.

Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер під час свідчень в Конгресі заявив, що Байден не порушував закон, коли просив звільнити екс-генпрокурора України Віктора Шокіна. За його словами, Байден наполягав на звільненні нібито через відсутність корупційних розслідувань.

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