Адвокат сообщил об ухудшении состояния здоровья фигуранта "дела Веджие Кашка"

Фото: Кязім Аметов (atr.ua)

Врачи не помогают Кязиму Аметову

Состояние здоровья'я фигуранта "дела Веджие Кашка" крымскотатарского активиста Кязима Аметова резко ухудшилось. Об этом сообщил адвокат политзаключенного Эмиль Курбединов, передает РБК-Украина со ссылкой на ATR.

Адвокат рассказал, что с каждым заседанием его подзащитному становится все хуже и хуже.

"Он говорит, что он задыхается, он еле-еле дышал, когда я его увидел. Он говорит, что ему делают какие-то уколы, но они ему не помогают. И сегодня я и мои коллеги заявили, что жизни и здоровью наших подзащитных угрожает опасность", - рассказал адвокат.

Также он сообщил, что просил "суд" изменить меру пресечения для Аметова с содержания в СИЗО на домашний арест.

"Суд" даже не рассматривал это ходатайство. Я хочу сказать, что это медленное убийство", - заявил Курбедінов.

Ранее сообщалось, что фигуранту "дела Веджие Кашка" Асану Чапуху внезапно стало плохо, его госпитализировали в больницу Симферополя.

Срочная госпитализация понадобилась Чапуху в момент острого приступа гастрита. Он будет находиться под присмотром врачей 10 дней.