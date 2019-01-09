Адвокат повідомив про погіршення стану здоров'я фігуранта "справи Веджіє Кашка"

Фото: Кязім Аметов (atr.ua)

Лікарі не допомагають Кязіму Аметову

Стан здоров'я фігуранта "справи Веджіє Кашка" кримськотатарського активіста Кязіма Аметова різко погіршився. Про це повідомив адвокат політв'язня Еміль Курбедінов, передає РБК-Україна з посиланням на ATR.

Адвокат розповів, що з кожним засіданням його підзахисному стає все гірше і гірше.

"Він каже, що він задихається, він ледве-ледве дихав, коли я його побачив. Він каже, що йому роблять якісь уколи, але вони йому не допомагають. І сьогодні я і мої колеги заявили, що життю і здоров'ю наших підзахисних загрожує небезпека", - розповів адвокат.

Також він повідомив, що просив "суд" змінити запобіжний захід для Аметова з утримання в СІЗО на домашній арешт.

"Суд" навіть не розглядав це клопотання. Я хочу сказати, що це повільне вбивство", - заявив Курбедінов.

Раніше повідомлялося, що фігуранту "справи Веджіє Кашка" Асану Чапуху раптово стало погано, його госпіталізували у лікарню Сімферополя.

Термінова госпіталізація знадобилася Чапуху в момент гострого нападу гастриту. Він буде перебувати під наглядом лікарів 10 днів.