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Состояние фигуранта "дела Веджие Кашка" резко ухудшилось

Новости » Происшествия    08.01.2019 - 05:09
Состояние фигуранта "дела Веджие Кашка" резко ухудшилось
Фото: Чапух Асан (из открытых источников)

Чапух Асану стало внезапно плохо

Фигуранту "дела Веджие Кашка" Асану Чапуху стало внезапно плохо, его госпитализировали в больницу Симферополя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию адвоката Айдера Азаматова в Facebook.

Адвокат отметил, что 9 января состоится очередное заседание по делу.

"Чапух Асану агъа -фигурант так называемого уголовного дела "Веджие Кашка" сегодня ночью стало внезапно плохо. Его срочно госпитализировали в 6-Ю Городскую больницу г.Симферополя в тяжелом состоянии для оказания медицинской помощи. 09.01.2019 года в Киевском р-ом суде Симферополя назначено очередное судебное заседание по этому уголовному делу", - написал адвокат.

 

Чапух Асану агъа -фигурант так называемого уголовного дела «Веджие Кашка» сегодня ночью стало внезапно плохо. Его...

Опубліковано Айдером Азаматовим Понеділок, 7 січня 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Севастополе подконтрольный РФ "суд" продлил на 3 месяца арест фигурантам "дела Веджие Кашка" Асану Чапуху, Бекири Дегерменджи, Казимии Аметову и Руслану Трубачу.

Как писало РБК-Украина, адвокат Николай Полозов сообщил, что крымскотатарских активистов по "делу Веджие Кашка" задерживали экс-беркутовцы. Адвокат рассказал, что эта информация есть в материалах доследственной проверки по факту гибели крымскотатарской общественной деятельницы Веджие Кашка, доступ к которым ему неоднократно ограничивал Следственный комитет России в оккупированном Крыму.

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