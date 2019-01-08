Адвокат рассказал о состоянии здоровья госпитализированного фигуранта "дела Веджие Кашка"

Фото: Асан Чапух (из открытых источников)

Он будет находиться в больнице 10 дней

Адвокат крымскотатарского активиста Асана Чапуха, которого задержали по "делу Веджие Кашики", сообщил, что его подзащитный находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крим.Реалії".

Отмечается, что Чапух находится в горбольнице №6 оккупированного Симферополя. По словам адвоката, срочная госпитализация понадобилась Чапуху в момент острого приступа гастрита. Он будет находиться под наблюдением врачей 10 дней.

"Причиной того, что ему стало очень резко плохо, послужил гастрит, который развился после того, как Асан Чапух начал принимать лекарства, прописанные после выхода из СИЗО. Сейчас он чувствует себя лучше, лежит под капельницей, два дня ничего не ел, находится на строгой диете", - рассказал адвокат.

Также адвокат сообщил, что на завтра назначено судебное заседание в Киевском райсуде Симферополя в деле его подзащитного, которое скорее всего перенесут из-за болезни Чапуха.

Ранее сообщалось, что фигуранту "дела Веджие Кашка" Асану Чапуху внезапно стало плохо, его госпитализировали в больницу Симферополя.

РБК-Украина писало, что в оккупированном Севастополе подконтрольный РФ "суд" продлил на 3 месяца арест фигурантам "дела Веджие Кашка" Асану Чапуху, Бекирк Дегерменджи, Казимии Аметову и Руслану Трубачу.