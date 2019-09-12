Адвокат освобожденного Бекирова намерен подать три иска в ЕСПЧ

Фото: Эдем Бекиров (УНИАН)

У Бекирова незаконно изъяли образцы ДНК, что может стать основанием для жалобы в ЕСПЧ

Адвокат освобожденного в рамках маштабного обмена крымскотатарского активиста Эдема Бекирова Алексей Ладин считает, что по делу его подзащитного есть основания для подачи трех отдельных жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По его словам, одним из оснований для жалоб является необоснованное заключение под стражу и длительное содержание в следственном изоляторе.

"Прежде всего - необоснованное заключение под стражу и длительное содержание в следственном изоляторе. Это является основанием для самостоятельной жалобы. Кроме того, уголовное преследование еще не завершилось и в зависимости от того, какой будет результат, это может послужить основанием для подачи еще одной жалобы", - заявил Ладин.

Кроме того, адвокат заявил, что у Бекирова незаконно изъяли образцы ДНК, что также может стать основанием для жалобы в ЕСПЧ.

"Также у Эдема Бекирова непроцессуально изъяли образцы ДНК. В зависимости от решения компетентных органов России по этому моменту - будет ли возбуждено уголовное дело (против сотрудников правоохранительных органов - ред.) - возможно основание еще для одной жалобы в ЕСПЧ", - отметил адвокат.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что еще один освобожденный из российского заключение Владимир Балух намерен подавать жалобу в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации.

Кроме того, бывшего украинского политзаключенного Кремля Эдема Бекирова на днях прооперировали врачи "Феофании". Ему имплантировали два стента на сердце с лекарственным веществом.