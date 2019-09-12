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Адвокат звільненого Бекірова має намір подати три позову в ЄСПЛ

Новини » Суспільство    12.09.2019 - 13:22
Адвокат звільненого Бекірова має намір подати три позову в ЄСПЛ
Фото: Едем Бекіров (УНІАН)

У Бекірова незаконно вилучили зразки ДНК, що може стати підставою для скарги в ЄСПЛ

Адвокат звільненого у рамках маштабного обміну кримськотатарського активіста Едему Бекірова Олексій Ладен вважає, що у справі його підзахисного є підстави для подачі трьох окремих скарг у Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За його словами, однією з підстав для скарг є необґрунтоване взяття під варту і тривале утримання в слідчому ізоляторі.

"Перш за все - необґрунтоване взяття під варту і тривале утримання в слідчому ізоляторі. Це є підставою для самостійної скарги. Крім того, кримінальне переслідування ще не завершилося і в залежності від того, який буде результат, це може послужити підставою для подання ще однієї скарги", - заявив Ладен.

Крім того, адвокат заявив, що у Бекірова незаконно вилучили зразки ДНК, що також може стати підставою для скарги в ЄСПЛ.

"Також у Едему Бекірова непроцесуально вилучили зразки ДНК. В залежності від рішення компетентних органів Росії з цього моменту - чи буде порушено кримінальну справу проти співробітників правоохоронних органів - ред.) - можливе підстава ще для однієї скарги в ЄСПЛ", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ще один звільнений з російського ув'язнення Володимир Балух має намір подавати скаргу в Європейський суд з прав людини проти Російської Федерації.

Крім того, колишнього українського політв'язня Кремля Едему Бекірова днями прооперували лікарі "Феофанії". Йому імплантували два стенти на серце з лікарською речовиною.

Звільнений Балух має намір подати позов до ЄСПЛ проти Росії Бекірова прооперували у "Феофанії"
Новини України Едем БекіровЕСПЧ
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