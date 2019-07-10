Адмирал США заявил о российских военных в Венесуэле

Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил о присутствии в Венесуэле российского воинского контингента. Об этом сообщает DW.

Несколько недель назад посольство РФ в Венесуэле сообщило, что российские военные техники, работавшие в Венесуэле, вылетели из Каракаса в Москву на самолете "Ил-62"

"В Венесуэле есть российские войска, и есть российские подрядчики оборонного сектора, поддерживающие режим Мадуро", - сообщил Фоллер во время слушаний во вторник в Комитете по вооруженным силам Сената США в ответ на просьбу прокомментировать слова президента Владимира Путина в интервью Financial Times об отсутствии российский войск в Венесуэле.

Напомним, 24 марта в столицу Венесуэлы Каракас прилетели два самолета Министерства обороны Российской Федерации с группой военнослужащих или бойцов частных военных компаний. Позже представитель правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро подтвердил прибытие в страну самолетов с российскими военнослужащими.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео во время визита в Чили заявил, что присутствие российских военных в Венесуэле является "очевидной провокацией".