Адмірал США заявив про російських військових у Венесуелі

Голова Південного командування збройних сил США адмірал Крейг Фоллер заявив про присутність в Венесуелі російського військового контингенту. Про це повідомляє DW.

Кілька тижнів тому посольство РФ у Венесуелі повідомило, що російські військові техніки, які працювали у Венесуелі, вилетіли з Каракаса в Москву літаком "Іл-62"

"У Венесуелі є російські війська, і є російські підрядники оборонного сектора, що підтримують режим Мадуро", - повідомив Фоллер під час слухань у вівторок в Комітеті з питань збройних сил Сенату США у відповідь на прохання прокоментувати слова президента Володимира Путіна в інтерв'ю Financial Times про відсутність російський військ у Венесуелі

Нагадаємо, 24 березня в столицю Венесуели Каракас прилетіли два літаки Міністерства оборони Російської Федерації з групою військовослужбовців або бійців приватних військових компаній. Пізніше представник уряду президента Венесуели Ніколаса Мадуро підтвердив прибуття в країну літаків з російськими військовослужбовцями.

Раніше державний секретар США Майк Помпео під час візиту в Чилі заявив, що присутність російських військових у Венесуелі є "очевидною провокацією".