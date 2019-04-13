Помпео осудил РФ и Китай за вмешательства в дела Венесуэлы

Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

Госсекретарь США предостерег Россию от эскалации опасной ситуации

Государственный секретарь США Майк Помпео во время визита в Чили заявил, что присутствие российских военных в Венесуэле является "очевидной провокацией", а также обвинил Китай в содействии экономического коллапса путем банкротства правительства президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Китай и другие лицемерно призывают к "невмешательству" в дела Венесуэлы. Их собственные финансовые интервенции помогли уничтожить страну", - заявил госсекретарь США.

Также Помпео предостерег власти РФ от "эскалации и без того опасной ситуации", а также обвинил в поддержке связей с "авторитарными лидерами" Кубы и Никарагуа.

"Россия продает оружие, распространяет ложь, она рассеивает все типы пропаганды в этих странах", - подчеркнул Помпео.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США не дадут России сохранить режим Мадуро в Венесуэле. Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что в Венесуэле все будет иначе, чем с режимом Асада в Сирии.